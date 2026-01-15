Haberler

Akyaka'da annelere narkotik eğitimi

Akyaka'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında annelere eğitim verildi.

Akyaka Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kars İl Jandarma Narkotik Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, Esenyayla köyü Şehit Bahçeli Erdağı İlkokulu ve Ortaokulu'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde anne ve anne adaylarıyla bir araya geldi. Esenyayla köyü muhtarı Mürtüz Ünal'ın da katıldığı eğitimde; Uyuşturucu maddelerin türleri ve etkileri: Katılımcılara farklı uyuşturucu türleri ve gençler üzerindeki fiziksel/psikolojik etkiler detaylı şekilde anlatıldı.

Çocukların riskli davranışlara nasıl yönlendirilebileceği, arkadaş çevresi ve sosyal çevrenin etkileri değerlendirildi. Ailelerin çocuklarındaki davranış değişikliklerini nasıl fark edebilecekleri, uyku düzeni, okul başarısı gibi göstergeler örneklerle açıklandı. Ebeveynlerin evde alabileceği tedbirler ve güvenli bir aile ortamı oluşturmanın yolları anlatıldı. Şüpheli durumlarda nerelere başvurulacağı ve jandarma ile nasıl iletişim kurulacağı hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitim güzel temenni ve önemli mesajlarla son buldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
