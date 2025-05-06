Yürekleri ağza getiren kaza Mersin'de yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana gelen olayda, akülü aracına binen küçük çocuk yola çıktı.

AKÜLÜ ARAÇLI ÇOCUĞA ÇARPTI

O sırada dönüş yapıp yola giren bir otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.