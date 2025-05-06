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Otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı

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Mersin'de akülü aracıyla yola çıkan çocuğa dönüş yapan bir otomobil çarptı. Ucuz atlatılan kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Yürekleri ağza getiren kaza Mersin'de yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana gelen olayda, akülü aracına binen küçük çocuk yola çıktı.

AKÜLÜ ARAÇLI ÇOCUĞA ÇARPTI

O sırada dönüş yapıp yola giren bir otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akülü araçlı çocuğa otomobil çarptı

Otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Karayolunda o kocaman beyaz arabanın ne işi var. Akülü çocuk arabalarının yoluna girmiş terbiyesiz herif ya.

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