Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı başladı. Ekipler yolun kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayıp, Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne kadar devam ettiği bildirildi.

Ekipler harekete geçti

Kar yağışının başlaması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Alacabel'de yolun açık kalması için hummalı çalışma başlattı. Çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılırken, bölgede kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Karayolları Alacabel ekipleri bu yolu kullanacak sürücülerin yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, ekipler bin 825 rakımlı Alacabel yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Akseki'nin yüksek kesimlerinde de bulunan kırsal mahallerinde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi. - ANTALYA