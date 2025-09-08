Haberler

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 500 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 500 kullanımlık bonzai maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve biri tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 500 kullanımlık bonzai maddesi ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında M.K. ve Ö.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 parça halinde toplam 3 bin 500 kullanımlık kağıt bonzai bulundu. Her 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ile 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K. serbest bırakılırken, Ö.A. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
