Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 26 kullanımlık bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri uyuşturucu ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ilçede uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisine ulaştı. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, alışverişin gerçekleştiği sırada operasyon düzenledi. Alıcı ve satıcı konumundaki iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 26 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler A.S. ve M.Y. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.