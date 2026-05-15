Akşehir'de motosikletlere sıkı denetim

Konya'nın Akşehir ilçesinde havaların ısınmasıyla trafik ekipleri motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimleri artırdı. Abartı egzoz, tescilsiz araçlar ve trafik ihlalleri kontrol edilirken, sürücülere cezai işlem uygulandı ve bazı motosikletler trafikten men edildi. Yetkililer, denetimlerin kamu huzuru ve kazaları azaltmak için süreceğini belirtti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte trafik ekipleri motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerini artırdı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda; abartı egzoz kullanan, tescilsiz, trafikten çekme belgeli ve trafik kurallarını ihlal eden motosikletler tek tek kontrol edildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan ve trafiğe çıkması uygun olmayan çok sayıda motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, bazı motosikletler ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yetkililer, denetimlerin temel amacının kamu huzurunu sağlamak ve son yıllarda artış gösteren motosiklet kazalarını en aza indirmek olduğunu belirtti. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin gece gündüz aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Öte yandan polis ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uyulması, koruyucu ekipman kullanılması ve çevreyi rahatsız edecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
