Aksaray'da jandarma ekipleri tarihi mekanlarda devriyede

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok faaliyetin yanı sıra devriye faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. İlçe, belde ve köy alanlarında aralıksız devriye atıp denetimler yapan asayiş ekipleri, tarihi mekanlarda kuş uçurtmuyor. Devriye atarak hem güvenliği sağlayan hem de meydana gelebilecek olaylara karşı etkin bir rol alarak önleyen jandarma ekipleri, hem araçla hem de yaya olarak devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tarihi mekanlarda meydana gelebilecek kaçak kazılar, ıssız alanlarda yaşanabilecek faili meçhul olaylar ve birçok olumsuzluğa karşı önlem alan ekipler bölgelerinde adeta kuş uçurmuyor. Tarihi mekanları odalarına kadar kontrol ederek denetleyen jandarma ekipleri suç ve suçlulara da göz açtırmayarak korkulu rüyaları oluyor. Jandarma ekipleri, yaya ve motorize devriye faaliyetlerinin en ücra köşelerde bile aralıksız olarak devam ettiğinin altını çizdi. - AKSARAY

