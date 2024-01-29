Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Sürücü ehliyetsiz çıktı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şeride geçtikten sonra durabildi. Faciadan dönülen kazada yaralanma olmazken sürücü Umut Ö.'nün (28), 70 puan cezası nedeniyle savcılık tarafından 'Aday Sürücü Belgesi'nin iptal edildiği ortaya çıktı.

EHLİYETİ CEZADAN ÖTÜRÜ İPTAL EDİLMİŞ

Saat 09.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunda İstanbul'dan Adana'ya yolcu taşıyan sürücü Umut Ö.'nün kontrolünü yitirdiği otobüs, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şeritte durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, polis yaptığı incelemede sürücü Umut Ö.'nün, 70 puan cezası nedeniyle savcılık tarafından 'Aday Sürücü Belgesi'nin iptal edildiğini, takograf cihazında ise birinci sürücü Levent S.'nin (53) ehliyetinin takılı olduğu saptandı.

MOLADAN SONRA DİREKSİYONA GEÇMİŞ

Umut Ö., polise, otobüsü İstanbul'dan Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine kadar Levent S.'nin kullandığını, moladan sonra da direksiyon başına kendisinin geçtiğini söyledi. Polis, Umut Ö.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, 'takograf kullanmamak' suçundan 3 bin 155 TL, 'hız sınırı aşmak' suçundan da bin 506 TL idari para cezası uyguladı. Araç sahibi hakkında da 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977 TL idari para cezası işlemi yapıldı.

"KAZA YAPTIK DEYİP" GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Polis, kaza ile ilgili işlem yaparken birinci sürücü Levent S. ise cep telefonuyla görüntülü konuştuğu kişiye 'Yolcularda ve bizde bir şey yok.' diyerek aracın kaza yaptığını gösterip durumu anlattı. Levent S., kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Beni çekmeyin' diyerek tepki gösterdi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Kaza sonrası soğukta bekleyen yolculardan Emre Çoban ise düz bir yolda kaza yapılmasına tepki göstererek, 'Şoförler zaten yorgundu. Ankara çıkışında değiştiler. Seyahat ederken yakıtın bitmesi sonucu yolda da kaldık. Yolda sileceğin biri çalışıyor ve biri de çalışmıyordu. Burada kaza yapılacak bir durum yok. Büyük olasılıkla uyuyordu. İzmit'ten Adana'ya gidiyorduk. Allah'tan otobüs karşı şeride geçip durdu. Durmasa daha beter bir felaket olurdu. Verilmiş sadakamız varmış' diye konuştu.

Kenan Çukadar da 'Şoför ehliyetsizmiş. Gençti, direksiyon hakimiyetini gördüm. Direksiyonu bırakmadı, yoksa araç yatardı. Ehliyeti olsa da olmasa da bizim canımızı belki o kurtardı' dedi. Otobüs firmasından şikayetçi olacağını belirten Necati Baykurt ise "Arka koltukta oturuyordum. Baktım araç karşı şeride geçti. Yolda mazot bitti. Aracın silecekleri çalışmıyordu. Şoförün ehliyeti yokmuş. Gittiğim yerde firmadan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Yolcular, gelecek başka bir otobüsle yollarına devam etmesi için minibüsle şehirlerarası otobüs terminaline, sürücü Umut Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.