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Aksaray'da Yangın: 53 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Yangın: 53 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Aksaray'ın Eskil ilçesindeki yayla evinde çıkan yangında, 53 yaşındaki Süleyman Uz hayatını kaybetti. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aksaray'da yayla evinde çıkan yangında 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Eskil ilçesi Setik Yaylasında Süleyman Uz'un (53) yalnız yaşadığı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadaki kıvılcımların halıya sıçraması sonucu evde yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, odada bulunan Süleyman Uz'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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