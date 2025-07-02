Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklanan Şahısın Ceza Geçmişi Ortaya Çıktı

Aksaray'da jandarmanın uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan şahsın, 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimliği belirlenen B.S. isimli şahsı takibe alan ekipler bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. Merkezde bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 10 gram bonzai, 19 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 710 lira ele geçirildi. Şüpheli B.S.'nin yapılan sorgulamasında, "Kullanmak için uyuşturucu veya madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY