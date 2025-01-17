Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1067 Hap Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1067 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen jandarma operasyonunda bir evin bahçesindeki taşın altından bin 67 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli M.S. tutuklandı.

Taşın altından bin 67 adet uyuşturucu hap çıktı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirinin müstakil evine operasyon düzenleyen jandarma, bahçedeki taşın altında bin 67 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri adresi belirlenen şüpheliyi ve müstakil evini takibe aldı. 3 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip edilen adres ve şahıs üzerinde yeterli delile ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evin bahçesinde yapılan aramada taşın altındaki bir kutu içerisinde bin 67 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İkamette yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
img

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
img

Kemal Başar'dan Azra Akın isyanı! "Şimdi yollarımız gerçekten ayrıldı"
img

Kurtardığı son penaltı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarafından göreve getirilen Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.