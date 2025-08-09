Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Aksaray'da 3 aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aksaray'da 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı Organize Sanayi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (47) idaresindeki yabancı plakalı Mercedes marka cip, Ş.M. (34) yönetimindeki 68 ABY 723 plakalı araç ve M.A.'nın (60) kullandığı 68 AEY 624 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.A., kamyonette yolcu olarak bulunan F.A. (59), Ü.D. (30), M.A. (1) ve B.D. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
