Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Onur Y. (37) idaresindeki 38VF639 plakalı Hyundai marka otomobil, belde yakınlarına sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan Ahmet Emir Y. (10), Ahmet Y. (66) ve Kibar Y. (59) olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY