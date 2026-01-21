Haberler

Aksaray'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Aksaray'da otomobil takla attı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bağlı Kaputaş Yaylası ile Meryemağıl mevkii arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaputaş Yaylası istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Ç. (33) idaresindeki 68 ABC 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Bergen Ç. ve kızı Ecrin Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail ateşkesi ihlal edip böyle vurdu
ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu

Sıkıysa Yakala filmi akıllara geldi! 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu