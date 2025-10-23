Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da meydana gelen otomobil-tır çarpışmasında bir kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Aksaray'da otomobilin tıra çarptığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 18 Ekim tarihinde E-90 karayolunda meydana geldi. Elinden bilgilere göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Mehmet Akif Ş. (37) idaresindeki 68 KY 552 plakalı Chevrolet marka otomobil, sağ şeritte aynı istikamete seyreden Mustafa B. (59) idaresindeki 27 AIB 501 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üst kısmı sıyrılarak adeta hurdaya döndü. Kazada sürücü Mehmet Akif Ş. yaralanırken yolcu konumunda bulunan Muhuttin Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Akif Ş.'nin 1.92 promil alkollü olduğu öğrenilirken, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavisi tamamlanan sürücü polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adili makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.