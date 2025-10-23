Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Aksaray'da otomobilin tıra çarptığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 18 Ekim tarihinde E-90 karayolunda meydana geldi. Elinden bilgilere göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Mehmet Akif Ş. (37) idaresindeki 68 KY 552 plakalı Chevrolet marka otomobil, sağ şeritte aynı istikamete seyreden Mustafa B. (59) idaresindeki 27 AIB 501 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üst kısmı sıyrılarak adeta hurdaya döndü. Kazada sürücü Mehmet Akif Ş. yaralanırken yolcu konumunda bulunan Muhuttin Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Akif Ş.'nin 1.92 promil alkollü olduğu öğrenilirken, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavisi tamamlanan sürücü polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adili makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. - AKSARAY