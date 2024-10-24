Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Yeşilova beldesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlar devrilmek üzere olan otomobile destek oldu.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcu ve sürücüler araçlarda sıkışırken, 1 kişinin öldüğü ve adeta can pazarının yaşandığı kazada ekipler kurtarma çalışması yaparken vatandaşlar da devrilmek üzere olan otomobile dayanak olup tuttu.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezden Yeşilova beldesi istikametine seyreden Mustafa Kayan (56) idaresindeki 68 ABZ 442 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.A. (28) yönetimindeki 06 ADJ 983 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole takla atarken, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan S.K. ile hafif ticari araç sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan yaralılara yönelik kurtarma çalışması başlattı. Ekipler her iki araca da aynı anda müdahale ederken, müdahale esnasında yan yatan ve devrilmek üzere olan otomobile vatandaşlar dayanak olup tuttu. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma çalışması sonucu sıkışan hafif ticari araç sürücüsü S.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. kurtarılarak ambulansa alınırken, otomobil sürücüsü Mustafa Kayan'ın araç içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Yeşilova Güvenlik 3-sayfa aksaray trafik Sağlık Kaza

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.