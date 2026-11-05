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Aksaray'da tır otomobille çarpışıp şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Aksaray'da tır otomobille çarpışıp şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da tır otomobille çarpışıp şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler kavşağında mısır yüklü tır ile otomobil çarpıştı; tır şarampole devrildi, otomobil yola savruldu ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor; kaza anı güvenlik kamerasında.

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aksaray'ın Ortaköy İlçesi Gökler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (40) idaresindeki mısır yüklü 68 DN 400 plakalı tır ile Muhammed G. (28) yönetimindeki 40 EH 217 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole devrildi, otomobil yola savruldu. Kazada tır sürücüsü Mehmet D. ile yanında bulunan Cuma K. (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed G. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Tırda yüklü bulunan tonlarca mısır dere yatağını saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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