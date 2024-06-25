Aksaray'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da sosyal medya hesabı üzerinden elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarak terör örgütüne yönelik propaganda yapıp Cumhurbaşkanına küfür eden, hakaretler savuran şahıs polisin yaptığı operasyonla yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde siber devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın terör örgütü lehine propaganda yaptığını, Cumhurbaşkanı ve siyasi parti genel başkanlarına küfür ve hakaret ettiğini tespit etti. Sosyal medya görüntülerinde şahsın elindeki tüfekle havaya ateş açarak terör örgütü propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanına ve siyasi parti genel başkanlarına küfrederek hakaret ettiği yer alıyor. Bu görüntülerin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray Polisi, Erol Bayrak (55) isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından şahsın bulunduğu adresi tespit eden polis operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret", "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak", "Kamu görevlisine hakaret", "Terör örgütü propagandası" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY