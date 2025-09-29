Aksaray'da Tandır Yangını: Müstakil Ev Alev Aldı

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde tandırda ekmek yapıldığı esnada odunluk bölümüne sıçrayan kıvılcım evi adeta alev topuna çevirdi. Ev, bahçe ve odunluğun küle döndüğü yangın kameralara yansıdı.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5844. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.'ye (70) ait müstakil evin bahçesinde tandırda ekmek yapmak isteyen ev sahibi tandırı yaktı. Yakılan tandırdan kıvılcımların hemen yanında bulunan odunluğa sıçraması ile yangın çıktı. Ev ve odunluk alev topuna dönerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederken olay yerine kepçe ve greyderler de gönderildi. Alevlerin sardığı evdeki yangını söndürme çalışmaları 2 saattir sürdürülüyor.

Evinin yandığını öğrenen ev sahibinin oğlu ise olay yerinde fenalık geçirdi. "Evimiz yandı annem" diye feryat edip gözyaşı döken şahsı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY