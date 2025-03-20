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Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Aksaray - Adana karayolu üzerinde seyir halindeki bir BMW markalı otomobil, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü Yunus Öztorun, olayı yaşarken şaşkınlık içinde kaldığını belirtti.

Aksaray'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Aksaray - Adana Kara yolu Yeni Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, BMW marka otomobiliyle seyir halinde olan Yunus Öztorun'un aracında yangın çıktı. Motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde yangın başladı. Araçtan inen sürücüye yoldan geçen diğer araç sürücüleri de yardımcı olmaya çalıştı. Küçük yangın tüpleri ile yangına müdahale eden vatandaşlar yangını kısmen kontrol altına alırken, Organize Sanayi Müdürlüğüne ait itfaiye aracının müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Yaşadığı olayı anlatan araç sürücüsü Yunus Öztorun, "Seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi. Ne olduğunu anlayamadım. Şehir merkezinden Yeni Sanayi Sitesi'ne gidiyordum. Araçta herhangi bir arıza lambası da yanmıyordu. Bir anda alevler içinde kaldı" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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