Aksaray'da şehit jandarmalar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı

Ankara-Niğde otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarındaki kazada şehit olan iki jandarma personelinin cenazeleri, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ile Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir için Aksaray'da uğurlama töreni düzenlendi. Şehitlerin Türk Bayrağına sarılı tabutları sirenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tuğgeneral Tolga Çemrek, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Aksaray İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayar ve İl Emniyet Müdürü Bekir Demir katıldı. Ayrıca şehit aileleri, yakınları, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu başkanları da hazır bulundu.

Törende şehitlerin özgeçmişinin okunması ve Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın yaptığı dua sonrası helallik istenmesinin ardından şehit cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'ye, Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderildi. - AKSARAY