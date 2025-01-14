Aksaray'da Park Halindeki Tofaş Aracı Alev Alev Yandı

Park halindeki Tofaş marka araç alev alev yandı

AKSARAY - Aksaray'da bilinmeyen bir nedenden yanan araç alev topuna döndü.

Yangın, Bahçeli Mahallesi 3716 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan Hüseyin C.'ye 68 MA 0928 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sokakta oyun oynayan çocukların araçtan dumanlar çıktığını fark etmesi üzerine mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Araçtan çıkan dumanlar kısa sürede aleve dönüşürken alevlerde tüm aracı sardı. Araç adeta alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.