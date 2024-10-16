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Aksaray'da Otoyol Güvenliği Jandarmaya Devredildi

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15 Ekim 2024 tarihinden itibaren Türkiye genelinde otoyol güvenlik ve denetimleri Jandarmaya devredilirken, Aksaray'da Jandarma Otoyol Komutanlığı törenle hizmete açıldı. Aksaray Valisi, 200 kilometrelik otoyol güzergahının Jandarma tarafından denetleneceğini açıkladı.

15 Ekim 2024 tarihinden itibaren Türkiye genelinde tüm otoyol güvenlik ve denetimleri Jandarmaya devredilirken, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı binasında kurulan Jandarma Otoyol Komutanlığı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu İçişleri Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda emniyet teşkilatı tarafından yürütülen otoyol denetim ve güvenlik hizmetlerinin tüm Türkiye genelinde Jandarma Teşkilatına devredildiğini söyledi. Ankara - Niğde Otoyolu güzergahında otoyolun Ankara Evren gişelerinden Nevşehir Derinkuyu gişelerine kadar 200 kilometrelik mesafenin Aksaray Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı sorumluluğuna alındığını belirten Vali Kumbuzoğlu, 9 araç 2 motosiklet ile toplam 59 Jandarma personelinin hizmet vereceğini belirtti. Vali Kumbuzoğlu, emniyet müdürlüğü ekiplerine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı tebrik ederek 7/24 esası ile gece gündüz görev yapacak jandarma ekiplerine başarı dileklerini iletti. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayar'ın da katıldığı açılış programında dua ve kurban kesimi de yapıldı. Ardından Aksaray Ortaköy Otoyol Jandarma Komutanlığı emrindeki araçlar görev bölgelerine uğurlandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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