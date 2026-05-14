Aksaray'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden F.E. idaresindeki 68 DE 258 Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. (71) isimli yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeye alınan yaşlı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı