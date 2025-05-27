Aksaray'da otomobil hırsızlığı: Çocuk otomobilden atıldı

Aksaray'da otomobil hırsızlığı: Çocuk otomobilden atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da ATM'den para çekmek için otomobilini bırakan bir baba, aracı çalan hırsız tarafından çocuğu dışarı atılarak mağdur oldu. Olayın ardından hırsız kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Aksaray'da ATM'den para çekmek için oğlunu otomobilde bırakıp inen vatandaşın otomobiline gelen bir şahıs, çocuğu otomobilden atıp aracı çaldı. Hızla olay yerinden kaçan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Eski Sanayi girişinde bulunan ATM'lerin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte para çekmek için 68 AD 216 plakalı otomobiliyle ATM önüne gelen G.Y. (36) oğlunu otomobilde bırakıp araçtan inerek ATM'ye gitti. Bu sırada otomobilin yanına plakasız bir başka otomobille gelen B.T. (26) geldiği otomobilden inip G.Y.'nin otomobilindeki çocuğu dışarı atıp otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını anlayamayan baba, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araç ve şahsın peşine düşerken, polisin 1 saatlik takibi sonucu araç şehir merkezinde bulundu. Seyir halinde bulunan araca 'dur' ihtarında bulunulması üzerine şahıs aracı yola bırakıp yaya olarak kaçtı. Şahsın peşinden koşan ekipler şahsı bir apartman içinde saklanırken yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araç yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi. Şahsın olay yerine geldiği plakasız araçla ilgili de ayrıca inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Papara'ya kayyum atandı! Ödemelerde geçici limitler uygulanacak

Papara'ya kayyum atandı! Ödemelere de yeni kural getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı

Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.