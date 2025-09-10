Aksaray'da Okul Servislerine Denetim Başladı

Aksaray'da eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de okul servislerine yönelik denetimlere başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim alanındaki faaliyetlerine başlayan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, öğrencilerin güven ve huzur içerisinde seyahat edip eğitim alabilmeleri amacıyla servis denetimlerine başladı. Şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan ekipler, sürücüler başta olmak üzere araçları da baştan sona kontrolden geçiriyor. Servis araçlarının teknik yeterlilikleri, sürücülerin ehliyet ve belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde rehber personel bulunup bulunmadığı ve servis güzergah izin belgeleri gibi hususlar titizlikle kontrol edilirken, sürücülere ve rehber personellere genel trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş konularında eğitim, öğrencilere ise servis araçlarında dikkat etmeleri gereken temel kurallar hakkına bilgilendirme yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir" denildi.