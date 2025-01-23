Aksaray'da Müstakil Evde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir müstakil evde sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 64 yaşındaki N.M.'nin sağlık durumu iyi.
Aksaray'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Eskil ilçesine bağlı Taşkesik Yaylasında müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.'nin (64) uyuduğu sırada sobadan kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark edip uyanan kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen N.M.'ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. N.M'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY