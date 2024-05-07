Aksaray'da Motosiklet Kepçeye Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza, Gülağaç ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç-Gülpınar yolunda Abdulkadir Savaş'ın kullandığı 68 AEE 579 plakalı motosiklet, tali yola girmek isteyen S.Ü. (43) yönetimindeki kepçe ile çarpıştı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü Abdulkadir Savaş olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Savaş'ın öldüğünü tespit etti. Kepçe sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY