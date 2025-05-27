Aksaray'da Motosiklet Denetiminde 24 Sürücüye 220 Bin Lira Ceza

Aksaray'da Motosiklet Denetiminde 24 Sürücüye 220 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 24 sürücüye toplamda 220 bin 504 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, tescilsiz ve plakasız 16 motosiklet trafikten men edildi.

Aksaray'da jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 24 sürücüye 220 bin 504 lira para cezası kesilerek tescilsiz ve plakasız 16 motosiklet trafikten men edildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları hızla artan motosikletlere yönelik Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekiplerince etkin bir çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın "Bir Kural Bir Ömür" mottosu çerçevesinde başlatılan çalışmalarda trafik jandarmaları ilçe, belde ve köylerde motosikletlere yönelik denetimler yapıyor. Trafik jandarması ve asayiş timlerince yapılan denetimlerde sürücü belgesi, ruhsat, kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımı kontrol edilirken, denetimler esnasında durdurulan motosikletlerin çalıntı olma ihtimaline karşı plaka ve motor-şase numaralarından kontroller yapılıyor. Denetimlerde tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullandığı tespit edilen 24 sürücüye toplam 220 bin 504 lira para cezası kesilirken, tescilsiz ve plakasız 16 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler esnasında ayrıca, motosiklet/motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına, kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi, hava karardıktan sonraki seyahatlerde reflektif yelek kullanımı ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.