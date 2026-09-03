Aksaray'da Minibüs-Moped Kazası: 3'ü Çocuk 5 Yaralı

Aksaray'da minibüsün 3 tekerli mopede çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi 90. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden Menderes T. (54) idaresindeki 26 plakalı minibüs, iddiaya göre tali yoldan aniden ana yola çıkan Songül Ç. yönetimindeki 3 tekerli kasalı elektrikli mopede çarptı. Kazada mopedin ön kısmı minibüsün altında kalırken, moped ikiye bölündü. Moped sürücüsü ve kasasında yolcu olarak bulunan A.Ç. (6), Arife Ç. (45), F.Ç. (1) ve Z.Ç. (9) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken zağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı