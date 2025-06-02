Aksaray'da Magandalara Operasyon: Cephanelik Ele Geçirildi

Aksaray'da düğün ve asker eğlencesi gibi özel günlerde havaya ateş açan magandalara yönelik düzenlenen operasyonlarda evlerden adeta cephanelik ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, savcılık koordinesinde şehirde meskun mahalde havaya ateş açan magandalara yönelik çalışma başlattı. Ekipler düğünlerde fiziksel takibin yanı sıra çeşitli sosyal medya platformlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmada havaya ateş açan 7 şahıs tespit edildi. Bu kapsamda ekiplerce Aksaray'ın Eskil ilçesindeki 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 2 bin 512 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği üretim makinesi, 2 adet barut kovası, 11 adet bıçak, 1 adet kurşun eritme makinesi, 26 bin adet saçma, 630 adet boş av tüfeği fişeği, 13 adet av tüfeği parçası, 1 adet özel üretim kalem bıçak, 1 adet barut doldurma aparatı ve 21 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere savcılık talimatı ile el konularken, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY