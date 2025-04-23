Aksaray'da Kask ve Plaka Denetimi: Motosiklet Sürücüsüne 16 Bin Lira Ceza

Aksaray'da motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim yapan polis, kasksız ve plakasını takmayan bir sürücüye 16 bin 705 lira ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet kazalarının ve beraberinde can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla şehir genelinde sıkı denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir genelinde kuralsız hiçbir motosiklet ve sürücüsüne geçit vermiyor. Selçuk Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde ekipler dün 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü bir genci durdurdu. Ehliyeti olan ancak 68 AED 156 plakalı motosikletine plakasını takmayan ve başında kaskı olmayan B.D. isimli genç sürücüye plaka ve kask takmamaktan 16 bin 705 lira ceza kesildi. Cezadan kurtulmak için polis ekiplerine uzun süre dil döken genç sürücü cezadan kurtulamadı. Ceza yazan ekipler aynı zamanda genç sürücüye yaşanan kazaları örnek vererek kaskın önemini anlattı. Kaskın hayati önem taşıdığını ve motosiklet kullanımında en önemli unsur olduğunu anlatan polis memurları, sürücüye uzun süre bilgilendirme yaptı. - AKSARAY