Haberler

Aksaray'da Kamyonet Refüje Devrildi, Sürücü Yaralandı

Aksaray'da Kamyonet Refüje Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray - Konya kara yolunun 15. kilometresinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet, bariyerler sayesinde karşı şeride geçmeden durdu. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak refüje devrildi. Refüjdeki bariyerlere çarparak yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet bariyerler sayesinde karşı şeride geçmeden durdu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden U.B. (32) idaresindeki 35 BBZ 422 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje devrildi. Refüjdeki bariyerlere çarpıp yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet bariyerler sayesinde karşı şeride geçmeden durdu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük Çamlıca Camii'nde öpüşen turistlerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte istenen ceza

Camide öpüşen turistlerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.