Aksaray'da Kamyonet Refüje Devrildi, Sürücü Yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak refüje devrildi. Refüjdeki bariyerlere çarparak yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet bariyerler sayesinde karşı şeride geçmeden durdu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden U.B. (32) idaresindeki 35 BBZ 422 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje devrildi. Refüjdeki bariyerlere çarpıp yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet bariyerler sayesinde karşı şeride geçmeden durdu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY