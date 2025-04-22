Aksaray'da Kaçakçılığa Darbe: 5 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 6 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri kaçak ürünlerle birlikte 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray'da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6 ayrı iş yerinde kaçak ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 5 adet powerbank, 530 paket sigara, bin 101 adet cinsel içerikli ürün, 10 adet kulaklık ve 14 adet adaptör ve şarj cihazı, 3 kilogram nargile tütünü, 6.5 kilo nargile kömürü, 25 kilo kıyılmış tütün, 5 adet kesilmiş bandrol, 9 bin 40 adet dolu makaron, 36 bin 400 boş makaron ele geçirildi. - AKSARAY