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Saman balyalarıyla çevrili alana giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı

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Aksaray'da define bulmak için kaçak kazı yapan şahıs, saman balyalarıyla gizlediği tünelde jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aksaray'da Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 4 günlük teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Adrese giden ekipler, saman balyalarıyla gizlenmiş 2 metre derinliğinde yaklaşık 36 metre uzunluğunda tünelde kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı.

Saman balyalarıyla çevrili alana giren ekipler gördükleri karşısına şaşıp kaldı

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü, 2 bakır çubuk ve birçok materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Saman balyalarıyla çevrili alana giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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