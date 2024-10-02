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Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan Defineciler Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan Defineciler Suçüstü Yakalandı
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı yapan definecileri operasyonla yakaladı. Olayda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Aksaray'da kaçak kazı yapan defineciler, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar köyü arazisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Belirlenen bölgede takip başlatan jandarma ekipleri 2 gün boyunca yapılan fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda şahıslar kaçak kazı gerçekleştirdikleri esnada suçüstü yakalanırken, olay yerinde 1 adet el detektörü, 1 detektör kulaklığı, 1 adet batarya, 2 adet delici alet, 2 adet çekiç, 1 adet balta ve 1 adet kazma ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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