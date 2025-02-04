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Aksaray'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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Aksaray'ın Gülpınar beldesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 8 şüpheliyi kazdıkları kuyuda yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aksaray'da kaçak kazı yaparak define arayan 8 şüpheli jandarmanın operasyonuyla kazdıkları kuyuda yakalanırken, şahıslar iple çekilerek kuyudan çıkarıldı.

Olay Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar beldesinde şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgede çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan yeri tespit eden ekipler 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yaptı. Yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Kazı alınana gerçekleştirilen operasyonda 8 şahıs kazdıkları kuyuda suçüstü yakalanırken, jandarma şahısları kuyunun içinden ipi çekerek çıkardı. 8 şüphelinin gözaltına alındığı olay yerinde yapılan aramada 1 adet el detektörü, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet levye demiri, 1 adet balyoz, 3 adet demir keski, 2 adet el feneri, 2 adet çekiç ve 2 adet bakır çubuk ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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