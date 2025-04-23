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Aksaray'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Aksaray'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da çalıştığı inşaat iskelesinden düşen 59 yaşındaki Remzi Çar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Paşacık Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boyacı olarak çalıştığı öğrenilen 59 yaşındaki Remzi Çar, inşaatın dış cephesine kurulu iskelede boya yaptığı esnada aniden dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan işçiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. Remzi Çar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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