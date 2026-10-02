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Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı

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Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı
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Aksaray'da akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray'ın merkeze bağlı Seleci kösetol köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih F. (30) yönetimindeki 06 FTT 526 plakalı otomobil ile Hikmet K. (22) idaresindeki 26 BF 140 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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