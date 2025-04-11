İstanbul'da korkutan yangın! Alevler çevredeki otomobilleri yutmaya başladı

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler otomobilleri yutmaya başladı
Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket

Aksaray'da Hırsızlık Şüphelisi Balkondan Atlarken Yaralandı

Aksaray'da Hırsızlık Şüphelisi Balkondan Atlarken Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.A., polis operasyonunda balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken yaralandı. Hastaneden taburcu olan şüpheli, toplamda 4 yıl 8 ay cezasıyla cezaevine gönderildi.

Aksaray'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve polisin evine düzenlediği operasyonda balkondan atlayıp kaçmak isterken yaralanan şüpheli, hastaneden taburcu olmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 5538 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan aranması ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. (40) isimli şahsın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın saklandığı adresi tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen asayiş ekipleri belirlenen adresteki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark ederek kaçmak isteyen şüpheli 2. kattaki dairenin balkonundan atladı. Yaralanan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan Ü.A., 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemleri sırasında hakkında başka bir dosyadan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin toplam cezası 4 yıl 8 aya çıkarken, 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Ü.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.