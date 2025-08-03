Aksaray'da Hırsızlık Anı Kamerada, Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Hırsızlık Anı Kamerada, Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da belediye büfesinin camını kırarak içeri giren hırsız, çaldığı ürünlerle suçüstü yakalandı. Olay anı kameralara yansıdı. 'Çalmadım, açım' diyerek kendini savunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da belediye büfesinin camını kırıp içeri giren şahıs, çaldığı ürünlerle suçüstü yakalandı. Koşarak olay yerine gelen polisin zanlıyı yakaladığı anlar kameraya yansıdı. "Çalmadım, açım" diyerek kedini savunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece yarısı Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesi'nde Ulu Cami önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir miktar alkol aldıktan sonra belediyenin glütensiz ürün ve halk ekmeği satan büfesini gözüne kestiren şahıs, yanındaki küçük bir çekiçle camı kırıp içeri girdi. Kırdığı küçük camdan rahatlıkla içeriye giren şahıs, büfedeki cips, pişmaniye ve benzeri ürünleri poşetlere doldurdu. Bu sırada parktan geçen bir vatandaş, hırsızı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden bekçi ve polis ekipleri, zanlıyı büfeden çıkarken çaldığı ürünlerle birlikte suçüstü yakaladı. Koşarak olay yerine gelen polis şahsı etkisiz hale getirirken, o anlar kameralara yansıdı. Yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alınan Aşır Ç.'nin (47) kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Zanlı, görüntülendiğini anlayınca "Çalmadım, açtım aç" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Polis aracına bindirilerek emniyete götürülen Aşır Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

İsrail'in skandal baskınına Türkiye'den sert tepki
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

İstanbullulara müjde! Tarih verildi, o günlere dikkat
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor

Velilerin yıllardır eleştirdiği uygulama sona eriyor
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı

Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı

Zincir marketlerle ilgili çarpıcı karar! Bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.