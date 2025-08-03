Aksaray'da Hırsızlık Anı Kamerada, Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da belediye büfesinin camını kırıp içeri giren şahıs, çaldığı ürünlerle suçüstü yakalandı. Koşarak olay yerine gelen polisin zanlıyı yakaladığı anlar kameraya yansıdı. "Çalmadım, açım" diyerek kedini savunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece yarısı Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesi'nde Ulu Cami önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir miktar alkol aldıktan sonra belediyenin glütensiz ürün ve halk ekmeği satan büfesini gözüne kestiren şahıs, yanındaki küçük bir çekiçle camı kırıp içeri girdi. Kırdığı küçük camdan rahatlıkla içeriye giren şahıs, büfedeki cips, pişmaniye ve benzeri ürünleri poşetlere doldurdu. Bu sırada parktan geçen bir vatandaş, hırsızı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden bekçi ve polis ekipleri, zanlıyı büfeden çıkarken çaldığı ürünlerle birlikte suçüstü yakaladı. Koşarak olay yerine gelen polis şahsı etkisiz hale getirirken, o anlar kameralara yansıdı. Yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alınan Aşır Ç.'nin (47) kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Zanlı, görüntülendiğini anlayınca "Çalmadım, açtım aç" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Polis aracına bindirilerek emniyete götürülen Aşır Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY