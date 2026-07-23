Aksaray'da hırsız alarmı: Polis apartmanı didik didik aradı

Aksaray'da bir vatandaşın "Kapımı zorladılar, binada hırsız var" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, etrafı sarılan apartmanı didik didik aradı. Herhangi bir şüpheliye rastlanmazken, apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 757 Şehit Şahin Sarılmaz Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın apartmanda hırsız olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşın kapısının zorlandığını ve bir şahsın apartmanın üst katına çıktığını söylemesi üzerine apartmanı didik didik aradı. Çatı katına kadar aranan apartmanda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı