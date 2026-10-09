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Aksaray'da gişeye girmek isteyen otomobil beton bariyerlere çarptı, sürücü öldü

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Aksaray'da gişeye girmek isteyen otomobil beton bariyerlere çarptı, sürücü öldü
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Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy gişelerinde gişeye girmek isteyen otomobil beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray, Ankara-Niğde Otoyolu'nda gişeye girmek isterken kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda gişeye girmek isteyen Murat Furkan Kaynak (24) yönetimindeki 07 LMY 09 plakalı otomobil beton bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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