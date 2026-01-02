Haberler

Kavga edip kaçtılar, polisin kovalamacasıyla yakalandılar

Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi'nde gençler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray'da mahallede kavga eden ve polisi alarma geçiren gençler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede kalabalık gençler aralarında bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gençler birbirlerine girerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin şahısların kaçtığını anons etmesi üzerine adres ve çevresine çok sayıda polis ekibi takviye olarak gönderildi.

Kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameralara da yansıyan kovalamacada şüpheliler saklandıkları apartmanların bahçelerinde kıskıvrak yakalandı. Polis ve bekçilerin yanında da kavga etmek için birbirlerinin üzerine yürüyen gençlere polis müdahale ederken, üst aramaları yapılan şüpheliler polis otosuna bindirildi.

Polis minibüsündeki kafese bindirilen şüphelilerden birisi polise, "Nefes alayım öyle kapat" dedi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

