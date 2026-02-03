Haberler

Üzerine çatı düşüp ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde fırtına sonucu çatı düşmesi sonucu ağır yaralanan Aydın Harç, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Aksaray'da fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalarak ağır yaralanan ve hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahsın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarda uçan mandıranın çatısı Aydın Harç'ın (42) üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahsın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı adam, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aydın Harç için bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Aydın Harç'ın cenazesi oğlu Mahmut Harç'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
