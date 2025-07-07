Aksaray'da Fabrikada Kazan Patlaması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Aksaray'da bir fabrikada kazan patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 08.45 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren sıcak su boyler kazanları ve elektrikli termosifon üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kazan patlaması sonucu çalışanlardan Yakup Gül hayatını kaybederken, R.İ. (26), V.Ç. (32) ve A.K. (52) isimli 3 çalışan hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Aksaray Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari süreç başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY