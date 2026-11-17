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Aksaray'da kontrolden çıkan çöp yüklü kamyon karayoluna devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, çöpler yola dökülerek yolun tek şeridini kapattı.

Kaza, Aksaray-Adana karayolu organize kavşağına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organizeden Aksaray istikametine seyreden Ahmet S. (47) idaresindeki 68 AFE 827 plakalı çöp yüklü kamyon kavşakta virajı alırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ayakta müdahale etti. Kamyonun devrilmesiyle birlikte kasasında yüklü çöpler karayoluna döküldü. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken yol bir süre tek şeritten verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı