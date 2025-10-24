Haberler

Aksaray'da Bıçaklama Olayı: İki Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Aksaray'da Kılıçaslan Parkı'nda bir kişiyi 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan iki şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Olayın sosyal medyada başlayan tartışmadan kaynaklandığı bildirildi. Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Aksaray'da Kılıçaslan Parkı'nda bir kişiyi 8 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan 2 şahıs polisin operasyonuyla yakalandı. Olayın sosyal medyada başlayan tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece Kalanlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park içerisindeki tuvaletler kısmında oturan İlyas Ç. (44), 8 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı parkın üst kısmında bulunan evin kanepesinde bulmuş, burada yaptığı ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırmıştı.

Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların peşine düştü. Bir süre yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahısların 2 kişi olduğunu tespit eden ekipler, daha sonra şahısların Ömür S. (22) ve Serdar K. (18) şahıslar olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, şüpheli 2 şahıs polisin operasyonuyla şehir merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. Yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - AKSARAY

Haberler.com
