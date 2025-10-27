Aksaray'da Bekçi ile Tartışan Şahıs, Parti Genel Başkan Yardımcısı Olduğunu İddia Etti

Aksaray'da bekçinin kimlik sorduğu alkollü şahıs, parti genel başkanı olduğunu iddia ederek kimliğini vermedi. "Bekçi beni çeviremez, yetkin var mı? Kamu görevlisiyim" diyerek bekçilere ecel teri döktürüp, polis çağıran şahıs, kimlik ibraz etmemekten polis merkezine götürüldü.

Olay, Minarecik Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirmek istedi. Hasan S. (46) bekçilere kimliğini ibraz etmeyince bekçi ve vatandaş arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bekçilerin yetkisi olmadığını iddia eden Hasan S., olay yerine polis çağırmak için telefonuna sarıldı. Telefonuyla aradığı Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevliye Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek polis ekibi isteyen Hasan S., ilginç diyaloglarıyla herkesi şaşırttı. Bekçilerin kimlik isteyerek artistlik yaptığıni belirten şahıs, "Bekçiler beni çevirdi, bana artistlik yapıyor. Kimlik istemedin mi? Buraya bir ekip yönlendirir misiniz? Buraya siyasi güvenlik şubeden ekip istiyorum. Bekçi beni çeviremez. Ben bir partinin genel başkan yardımcısıyım. Burada bekçi beni çevirdi. Ben de kamu görevlisiyim. Burada bekçi beni çevirdi" dedi. Telefonunu elinden bir türlü bırakmayan ve sürekli olarak bir yerleri arayan şahıs, bir başkasıyla yaptığı telefon konuşmasında da emniyet müdürü ile görüşmek istediğini belirterek, "İyi günler beyefendi, emniyet müdürüyle görüşebilir miyim? Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan S. ben, emniyet müdürüne aktarır mısınız beni? En yetkili birime aktarın beni. Nöbetçi amire aktar beni o zaman. Tamam, haber merkezine aktar o zaman beni. Atın numarasını bana" diye konuştu.

Hasan S., polis ekibinin olay yerine gelmesiyle bekçileri polise şikayet etti. "Kimlik istedik, T.C. istedik beyefendi vermedi. Parti başkanı olduğunu beyan ediyor" diyen bekçilere Hasan S. "Senin yetkin var mı?" diye sorunca bu kez polis memurları da şahsa kimlik sordu. Polis memurlarına kimliği yerine siyasi partiye ait kartını veren şahıs, ekiplerin ısrarı üzerine kimliğini verdi. Kimliğinden sorgusu yapılan Hasan S., kimliğini ibraz etmediği için ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. - AKSARAY