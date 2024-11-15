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Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu

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26 yaşındaki Melih Çopur, askerden 1 hafta önce izne geldiği Aksaray'daki evinde hayatını kaybetti. Zatürre geçirdiği öğrenilen genç, annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Askerden 1 hafta önce memleketi Aksaray'a izne gelen ve Hatay'daki usta birliğine teslim olmaya hazırlanan genç, yatağında ölü bulundu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 842 Sokak'ta bulunan Kardelen Apartmanı'nda yaşandı. 1 hafta önce Sivas'taki acemi birliğindeki askerlik görevinden memleketi Aksaray'a izne gelen Melih Çopur (26), 2 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede zatürre teşhisi konulan Melih Çopur evinde istirahate çekilirken, bugün sabah saat 07.30 sıralarında annesi Asuman Çopur oğlunun odasına girip kontrol etmek istedi.

OĞLUNU UYANDIRMAYA ÇALIŞTI AMA...

Birkaç kez oğluna seslenen anne cevap alamayınca odaya girdi. Oğlunu uyandırmaya çalışan anne oğlunun tepki vermemesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih Çopur'a yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Savcısı da incelemeler yaparken, Melih Çopur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

KORONA AŞISI İLE BAĞIŞIKLIK İSTEMİMİZİ YOK ETTİLER..BU ÇOCUK ZATÜRÜYEYİ BU ÇAGDAKİ TIP SAYESİNDE ATLATIRDI..NE YAZIKKİ BASİT HASTALIKLARI DAHİ ATLATAMAZ OLDUK..ALLAH RAHMET ETSİN AAİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ocean Express e aynen katiliyorum.

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Yeni vürisler ve salgınlar var herkes hasta eskiden bir kaç günde iyileşirdik bir sıcak çorba biraz istirahat tamamdı. şimdi aylarca sürüyor ilaç falan kar etmiyor bence insanlardan saklanan yada denenen çeşitli virüsler var Allah yardımcımız olsun. Gence Allah rahmet eylesin. Rabbim ailesine sabırlar versin çok zor bir durum

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